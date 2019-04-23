В Индонезии при подсчете голосов на выборах от переутомления скончались 92 человека

23 апреля, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. В Индонезии от сильного переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов скончались 92 человека.

Сообщается, что работники избирательных комиссий работали 48 часов без отдыха для обеспечения успешного избирательного процесса. На данный момент от переутомления пострадали 374 человека.

Наибольшее количество погибших насчитывается в провинции Западная Ява.

Прошедшие в Индонезии 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса.-0-