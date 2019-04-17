В Индонезии проходят президентские и парламентские выборы

17 апреля, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. В Индонезии сегодня проходят выборы президента, а также представителей законодательной власти.

На пост президента страны претендуют два кандидата: действующий президент Джоко Видодо, а также Прабово Субианто. Согласно Конституции в паре с ними избирается и вице-президент. Нынешнего лидера поддерживает Мааруф Амин, а противостоять ему будет Сандиаг Уно.

В Индонезии 17 апреля проходят также выборы в парламент и местные законодательные органы власти.-0-