В Индонезии проходят президентские и парламентские выборы

17 апреля, Джакарта /БЕЛТА - Антара/. В Индонезии сегодня проходят выборы президента, а также представителей законодательной власти.
На пост президента страны претендуют два кандидата: действующий президент Джоко Видодо, а также Прабово Субианто. Согласно Конституции в паре с ними избирается и вице-президент. Нынешнего лидера поддерживает Мааруф Амин, а противостоять ему будет Сандиаг Уно.
В Индонезии 17 апреля проходят также выборы в парламент и местные законодательные органы власти.-0-
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