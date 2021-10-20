В интернет-голосовании на местных выборах в Эстонии 17 октября победила правящая партия

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праволиберальная Партия реформ набрала наибольшее число голосов в ходе интернет-голосования на выборах в местные самоуправления 17 октября. Об этом со ссылкой на портал ERR на основании данных Государственной службы по организации выборов сообщает ТАСС.

По информации агентства, в общей сложности через интернет на выборах свой голос отдали 263 566 человек, что стало рекордом. Наибольшее число голосов - 64 459 - получила возглавляющая правящую коалицию Партия реформ. Второй участник правящей коалиции, отстаивающая интересы русскоязычных избирателей, Центристская партия заняла второе место в ходе интернет-голосования, получив 42 748 голосов. Далее идут консервативная партия "Отечество" (25 804 голосов), Консервативная народная партия (24 232), либеральная партия "Эстонии 200" (23 514) и социал-демократическая партия (17 293).

17 октября в Эстонии прошли муниципальные выборы. Голосовать на них могли не только граждане Эстонии и стран Евросоюза, но и лица без гражданства, а также граждане не входящих в ЕС стран, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. По предварительным данным, явка составила 54,7%. Согласно предварительным результатам, наибольшее количество голосов (24,4%) получила Центристская партия, за которой идет правящая праволиберальная Партия реформ (17,3%).-0-