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16 марта 2021, 08:41

В Иордании после ужесточения карантинного режима начались акции протеста

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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько сотен демонстрантов вышли минувшим вечером на улицы Аммана после вступления в силу комендантского часа, который действует в стране с 19.00 по 06.00. AFP сообщило о появлении протестующих в центральных кварталах Аммана, где они подожгли покрышки и мусорные баки.

Участники акции выкрикивали антиправительственные лозунги, обвиняя чиновников в коррупции, требуя отмены ограничений, введенных властями 11 марта из-за роста числа инфицированных. В ответ полицейские формирования применили гранаты со слезоточивым газом.

Протесты зафиксированы и в других городах, наиболее массовыми были выступления в Мадабе и Ирбиде, не обошлось без столкновения с полицией. Глава МВД королевства Мазен Фарайя, который временно исполняет обязанности министра здравоохранения, подтвердил право подданных на проведение демонстраций, но потребовал при этом строгого соблюдения комендантского часа, введенного властями.

Число инфицированных в Иордании 15 марта достигло нового максимума с начала пандемии. Как сообщило агентство Petra со ссылкой на данные министерства здравоохранения королевства, за один день коронавирус был выявлен у 9 416 подданных, еще 83 умерли от последствий коронавируса. Выступая на заседании антикризисного штаба, король Абдалла II назвал "пугающими" данные о числе заразившихся коронавирусом и потребовал принятия экстренных мер.

По сведениям газеты Ad-Dustour, причиной резкого увеличения количества случаев инфицирования в Иордании стало проникновение из Великобритании более заразного и смертоносного штамма вируса.-0-

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