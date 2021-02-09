В Иране началась вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V"

Фото из архива
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
9 февраля, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране сегодня стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства "Спутник V".
В официальной церемонии, посвященной начале вакцинации, которая прошла в больнице Имама Хомейни в Тегеране, принял участие министр здравоохранения Ирана Саид Намаки. По словам министра, на первом этапе вакцину получит медицинский персонал отделений интенсивной терапии. Вакцинация будет осуществляться бесплатно.
4 февраля в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины "Спутник V". В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины AstraZeneca, которая должна прибыть в феврале. Кроме того, страна планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая и Индии.-0-