В Иране началось голосование на выборах президента страны

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на выборах президента Ирана началось в пятницу в 07.00 по местному времени. В день выборов на территории исламской республики открыто около 66,8 тыс. избирательных участков, сообщает ТАСС.

Граждане Ирана также смогут проголосовать еще в 133 странах мира, где будут открыты 234 избирательных участка. Всего число иранцев, имеющих право принять участие в волеизъявлении, составляет 52,31 млн.

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи проголосовал на выборах президента страны и призвал граждан принять участие в волеизъявлении, сообщает телеканал PressTV.

"Мы приглашаем население прийти на выборы, поскольку это в интересах народа страны", - сказал он. Политик отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в мавзолее имама Рухоллы Хомейни в Тегеране.

В среду депутат Меджлиса (парламента) от города Кум Алиреза Закани, бывший вице-президент Мохсен Мехрализаде и экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Саид Джалили объявили, что снимают свои кандидатуры с президентских выборов. В гонке продолжают участвовать секретарь Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи, председатель Верховного суда Эбрахим Раиси, заместитель председателя парламента Амир Хосейн Казизаде Хашеми и бывший глава центрального банка Абдольнасер Хеммати.

Нынешний президент Ирана Хасан Роухани не имеет права выдвигать свою кандидатуру, поскольку занимает свой пост два срока подряд.-0-