В Иране проходят парламентские выборы

21 февраля, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране сегодня проходят выборы в парламент.

За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тыс. человек. Выборы проходят на 208 избирательных участках.

Ранее глава штаба по проведению выборов Ирана Джамаль Орф заявил, что из 83 млн иранцев правом голоса обладают около 58 млн человек. Согласно Конституции Ирана, проголосовать на выборах имеет право избиратель старше 18.

Депутаты парламента избираются всенародным голосованием на четыре года. Ожидается, что новый парламент Ирана начнет свою работу в конце мая 2020 года.-0-