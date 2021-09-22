В Иркутской области 10 человек пострадали в ДТП со школьным автобусом

Фото baikal24.ru
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП со школьным автобусом в Иркутской области России пострадали 10 человек, шестеро из них - дети, сообщает ТАСС.
"Четверо госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение", - уточнили в региональном Минздраве.
По информации пресс-службы правительства Иркутской области, автобус вез школьников на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселок Кутулик. По данным ГИБДД, в салоне находились 18 детей и трое сопровождающих.
Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).-0-