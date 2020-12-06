В Ирландии иностранным туристам позволят сократить время карантина

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландия разрешит иностранцам с отрицательным результатом теста на COVID-19 перемещаться по стране после пятидневного карантина, сообщает РИА Новости.

Сейчас прибывающие заграничные гости обязательно должны провести на самоизоляции две недели. В этот период - никаких свадеб, похорон, шопинга, свиданий или встреч.

Правительство предлагает сократить время карантина для иностранцев, которые прилетают со справкой об отрицательном анализе на коронавирус. Также приезжим придется заполнить специальную форму, рассказав о состоянии здоровья.

Власти Ирландии полагают, что туротрасль ждет тяжелый 2021 год. Из-за роста числа заболевших, на удаленку переведена значительная часть сотрудников фирм, в стране ограничена работа ресторанов и баров - они продают блюда навынос и развивают систему доставки.

Жителям разрешено перемещаться на расстояние до 5 км от дома, если они не едут на работу.

По данным Минздрава Ирландии, в стране зарегистрировано чуть более 73 тыс. случаев COVID-19 и почти 2,1 тыс. смертей от коронавируса. В середине октября число заражений резко возросло, что привело к повторному локдауну.-0-