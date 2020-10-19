В Испании изолируют регион с населением около 650 тыс. человек из-за пандемии

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти автономного сообщества Наварра на севере Испании решили ввести ограничения на въезд и выезд из всего региона, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства автономии, сообщает ТАСС.

С начала пандемии в Наварре с населением около 650 тыс. человек было выявлено около 25,8 тыс. заболевших. Ограничения вступят в силу с 22 октября и будут действовать до 4 ноября. "Главной мерой является ограничение въезда и выезда из автономного сообщества", - говорится в пресс-релизе. Кроме того, власти Наварры решили временно закрыть все кафе и бары.

Испания входит в число стран, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. В королевстве выявлено около 975 тыс. инфицированных, почти 34 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. Действие режима завершилось 21 июня.

Сейчас коронавирус в Испании вновь стал распространяться стремительнее - после смягчения ограничений в стране. В связи с этим региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.-0-