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18 мая 2020, 08:18

В Испании продолжают ослаблять ограничения из-за пандемии

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18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 70% жителей Испании с понедельника будут находиться на новом этапе ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

Бары, кафе и рестораны смогут открыть террасы для посетителей, одновременно может быть занято не более 50% обычного числа столиков, которые придется дезинфицировать после каждого клиента. Торговые точки площадью до 400 кв. м будут открыты для посетителей, но с ограничениями на одновременное посещение лиц. Также частично могут возобновить свою деятельность спортзалы, музеи, театры, церкви. Вновь будут открыты и отели, но без зон общего пользования и обеденных залов. Все еще необходимо в обязательном порядке носить маски в общественном транспорте и сохранять дистанцию.

Несмотря на то, что Мадрид, Барселона и часть автономного сообщества Кастилия-и-Леон пока не переходят на первый этап ослабления мер, власти Испании согласились уже сейчас частично смягчить ограничения и в этих зонах. Так, с 18 мая могут открыться торговые точки площадью не более 400 кв.м, религиозные центры и музеи, при этом они могут быть заполнены лишь на треть. Также будет разрешено брать книги в библиотеках. Террасы кафе и ресторанов пока останутся закрыты, встречи с друзьями и близкими тоже запрещены.

Испания является одним из наиболее пострадавших от пандемии государств. В королевстве выявлены более 231 тыс. случаев заражения коронавирусом, 27 650 пациентов умерли, 149,5 тыс. человек выздоровели. 17 мая было объявлено, что впервые за два месяца в Испании за сутки из-за коронавируса умерли менее ста человек.

Режим повышенной готовности будет действовать до 24 мая. Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что попросит парламент продлить его еще примерно на месяц. При этом премьер выразил надежду, что это будет последняя пролонгация. Он также подчеркнул, что без мер изоляции коронавирусом в Испании могли бы заразиться 30 млн из 47 млн жителей, 300 тыс. человек могли бы умереть.-0-

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