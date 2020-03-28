В Испании за сутки от коронавируса умерли 832 человека

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый рекорд по количеству смертей из-за коронавируса в Испании был зафиксирован 28 марта. За сутки в стране скончались 832 человека, выявлено 8189 новых случаев заражений, сообщает газета El Pais.

В общей сложности количество жертв достигло 5690 человек. Согласно этим данным, Испания занимает второе место в Европе после Италии по количеству летальных исходов.

Начальник управления по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Испании Фернандо Саймон высказал мысль, что эпидемия скоро достигнет своего пика. Вместе с этим, ситуация в стране не из простых: в отделениях интенсивной терапии не хватает мест для заболевших.

С 14 марта в стране действует режим повышенной готовности. Его ввели сначала на 15 дней, но 26 марта парламент продлил срок до 11 апреля.-0-