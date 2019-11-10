В Испании завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах

10 ноября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Голосование на внеочередных выборах в Генеральные кортесы (парламент) завершилось 10 ноября в Испании. Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени и работали до 20:00, об этом сообщает ТАСС.

По данным на 18:00, явка достигла почти 57%. По итогам волеизъявления будут избраны 350 членов Конгресса депутатов (нижняя палата), а также 208 сенаторов. Правом голоса обладают около 37 млн подданных королевства, из которых 2 млн проживают за рубежом.

Нынешние всеобщие выборы в Испании являются четвертыми за последние четыре года.

Согласно опросам общественного мнения, ключевым претендентом на победу является Испанская социалистическая рабочая партия исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса. За ней следует главный традиционный соперник социалистов - Народная партия. Также в парламент пиренейского королевства могут пройти центристская партия "Граждане", коалиция левых политических сил "Объединившись, мы можем" и крайне правая партия "Вокс".-0-