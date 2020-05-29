В Италии больному COVID-19 пересадили легкие - это первая подобная операция в Европе

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врачи из Милана провели уникальную для Европы операцию: они пересадили легкие пациенту с COVID-19. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

18-летний пациент, зараженный COVID-19, 6 марта был госпитализирован в реанимацию миланской больницы Сан-Раффаэле. Два дня спустя он был интубирован, а 23 марта его подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Легкие пациента были серьезно повреждены, и врачи решили, что спасти его может лишь трансплантация.

Перед операцией больной прошел курс лечения от COVID-19. И лишь после того, как вирус был полностью побежден, врачи приступили к поискам донора.

Операцию по пересадке легких, которая состоялась 18 мая, проводили две бригады врачей в течение 10 часов. Для защиты от возможного заражения врачам пришлось работать в масках, защитных шлемах и двойных перчатках. Это создавало дополнительные сложности хирургам, но операция прошла успешно, сообщает РБК. Сейчас пациент проходит физиотерапию для восстановления самостоятельного дыхания в отделении интенсивной терапии.-0-