В Италии будут штрафовать работников без ковид-сертификатов

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итальянский Совмин единогласно одобрил новый декрет, который распространяет требование об обязательном получении ковид-сертификата на работников частного и государственного секторов. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в правительстве, передает ТАСС.

Документ, предполагающий наличие справки о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус, вступает в силу на рабочих местах с 15 октября. Работники без ковид-сертификатов будут подвергаться штрафным санкциям. Кроме того, работодатели, которые не проведут проверку, также будут оштрафованы на сумму от 600 до 1500 евро.

Декрет содержит также некоторые корректировки процедуры получения ковид-сертификата. В частности, грин-пасс (сертификат, подтверждающий отсутствие коронавируса у его обладателя. - Прим. БЕЛТА) теперь можно получить сразу после введения первого компонента. Ранее необходимо было ждать 15 дней.

До сих пор грин-пасс был обязателен в Италии только для работающих в учебных заведениях и для студентов университетов. С 6 августа всем жителям Италии в возрасте от 12 лет необходимо предъявлять ковид-сертификаты при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. С 1 сентября документ необходимо предъявлять для поездок в транспорте дальнего следования.

Согласно данным Минздрава Италии, число полностью иммунизированных жителей достигло 75% населения в возрасте старше 12 лет. По подсчетам специалистов, около 10 млн итальянцев пока избегают вакцинации по разным причинам.-0-