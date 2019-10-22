В Италии из-за сильных ливней погиб человек, двое пропали без вести

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22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На северо-западе Италии в регионе Пьемонт в результате проливных дождей и наводнений погиб человек, двое пропали без вести, сообщает итальянский новостной телеканал
Сильные ливни, которые обрушились на Пьемонт в ночь на 22 октября, вызвали оползни. По меньшей мере 130 человек эвакуированы.
Жертвой непогоды стал водитель такси, который находился на службе. Еще двое пожилых людей пропали без вести, ведутся их поиски.
Во всем районе из-за размытых дорог нарушено транспортное сообщение, закрыты школы, затоплена железная дорога. В коммуне Бозио около 700 человек остались без воды и 500 - без электричества.-0-