В Италии перевернулся туристический автобус

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Туристический автобус перевернулся сегодня утром в итальянской провинции Сиена. По предварительным данным, на нем перемещались граждане России, сообщает итальянская газета La Repubblica .

Инцидент произошел около 9.30 по местному времени в районе города Монтериджиони на трассе, соединяющей Сиену с Флоренцией. По невыясненным пока причинам автобус съехал с трассы и перевернулся. Согласно первым свидетельствам люди оказались заблокированы в автобусе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Италии, на борту автобуса, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно, граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали. "На место направлены дипломаты, которые должны вступить в личный контакт с пострадавшими и проверить всю информацию", - сообщили в посольстве.

На месте работают спасательные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются.-0-