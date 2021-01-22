22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии представили памятную монету в два евро, посвященную медикам и их заслугам в борьбе с коронавирусом, сообщает "МИР 24".

Всего изготовят более 3 млн экземпляров. Их раздадут представителям общественности. Несколько тысяч монет можно будет купить в качестве коллекционных предметов. На одной из сторон под словом спасибо изображены медработники в масках - мужчина и женщина.

Как рассказала дизайнер монеты Клаудиа Момони, Министерство экономики приняло решение выпустить памятную монету, чтобы поблагодарить всех медиков, которые так много делают для спасения жизней людей.

Италия - первая страна в Европе, которая пострадала от коронавируса. Здесь зафиксировано около 2,5 млн случаев заражения, умерли более 80 тыс. человек.-0-