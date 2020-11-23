В Италии рухнул автомобильный мост

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23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В южных итальянских провинциях Кротоне и Палермо прошли сильные ливни, из-за которых в городе Мелисса рухнул автомобильный мост. Об этом сообщает ANSA.
В результате ЧП никто не пострадал. Служба гражданской защиты в нескольких регионах объявила оранжевый уровень тревоги, перекрыто движение транспорта.
Железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо было задержано.
Сообщается, что на Липарских островах семь островов архипелага с 21 ноября не имеют связи с материком из-за сильного ветра.-0-