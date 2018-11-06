В Италии ущерб от непогоды превысил 3 млрд евро

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии размер материального ущерба, причиненного непогодой, превысил 3 млрд евро. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA, ссылаясь на заявление министра инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

Посещая итальянскую область Лигурия, пострадавшую в результате сильных штормов, министр отметил, что в регионе будет объявлена чрезвычайная ситуация. По словам Данило Тонинелли, на днях состоится заседание Совета министров, на котором будет назначен комиссар, ответственный за восстановление пострадавших от непогоды районов.

Сильные дожди, сопровождаемые ураганным ветром, обрушились на Апеннинский полуостров на прошлой неделе. Разгул стихии имел особенно разрушительные последствия для таких регионов как Сицилия, Венето, Калабрия, Сардиния, Лигурия. По последним данным, экстремальные погодные условия стали причиной гибели более 30 человек по всей стране.-0-

На Сицилии из-за наводнения погибли 12 человек В районе Палермо погибла семья из десяти человек, оставшаяся на вилле во время стихии. В районе провинции Агридженто жертвами непогоды стали водитель грузовика и врач, которые не смогли выбраться из своих транспортных средств.