6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии ввели использование COVID-сертификатов в музеях, театрах и ресторанах. Документ требуется предъявлять людям в возрасте от 12 лет, сообщает ТАСС.

COVID-сертификат ("грин-пасс") необходимо предъявлять в Италии при посещении театров, кинотеатров, музеев, выставок, концертов, спортзалов и бассейнов, а также ресторанов в закрытых помещениях. Это требование начинает действовать в пятницу на всей территории страны, согласно принятому ранее решению правительства.

Решение вызвало достаточно бурную полемику, однако привело к немедленному желаемому эффекту: количество записавшихся на вакцинацию от коронавируса (необязательная в Италии) значительно увеличилось, особенно среди молодежи. Помимо справки о получении хотя бы одной дозы вакцины (только одобренных в ЕС препаратов), основанием для получения COVID-сертификатов, которые выдаются в электронном и печатном формате через систему Минздрава республики, служит медсправка о перенесенном COVID-19 (сроком действия до 6 месяцев) и отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов, в том числе по экспресс-технологии.

Согласно данным ассоциации предпринимателей Confesercenti, почти половина жителей Италии (47%) получили "грин-пасс". Еще 20% намерены получить документ на основании сертификата о прививке. Чуть более 21% выступают против такого скрытого принуждения к вакцинации.-0-