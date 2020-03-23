В Италии выписали пациента, с которого в стране началась вспышка коронавируса

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый пациент, заразившийся коронавирусом в Италии, выписан из больницы. Об этом сообщает агентство ANSA.

О первом случае заражения стало известно 21 февраля, когда 38-летний житель города Кодоньо на севере Ломбардии Маттиа попал в реанимацию из-за проблем с дыханием. К медикам он обратился за несколько дней до этого, но те не провели ему тест на коронавирус.

Во время болезни мужчина вел активную социальную жизнь. В результате чего вирусом COVID-19 заразился его отец, который впоследствии скончался в больнице. Беременная жена также заболела, но была выписана через 2 недели после госпитализации.

Врачам не удалось выяснить, от кого заразился сам Маттиа. Китай он не посещал, а у его друга, который как раз вернулся из этой страны, вирус выявлен не был.

По состоянию на 23 марта, наибольшее число случаев заражения коронавирусом зафиксировано именно в Италии - 59138 человек, умерли 5476 жителей.-0-