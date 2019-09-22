В Италии за парковочные места можно расплатиться молитвой

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Авецанно начали предоставлять парковочные места в обмен на молитву. Как сообщает британское издание
65-летний Винченцо Де Марио, зная о насущной проблеме автомобилистов, вывесил у храма табличку, на которой обозначены расценки за парковку. Согласно прейскуранту, за час стоянки требуется десять раз отчитать молитву "Аве, Мария". Пять часов паркинга обойдутся автовладельцу в молитву Святого Розария.
Оставить машину рядом с храмом на 15 минут можно, расплатившись чтением "Аве, Мария", "Отче наш" и Краткое славословие. The Times, отмечает, что предложенные святым отцом 200 парковочных мест — "подарок божий".
Винценцо Де Марио заявил, что его акция носит шуточный характер - за выполнением условий не следит никто, кроме "кроме Господа и Божьей матери".-0-