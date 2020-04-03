В Италии за сутки от коронавируса умерли 766 человек

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 766 человека. Всего с начала эпидемии умер 14 681 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Департамента гражданской защиты Италии.

Сообщается, что в настоящий момент число инфицированных оставляет 85 388. Это на 2 339 человек больше, чем накануне. Число излечившихся увеличилось на 1 480 человек - до 19 758.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 119 827.-0-