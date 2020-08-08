В Италии зафиксировали скачок случаев заражения COVID-19

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА. В Италии за день выявили 552 заразившихся коронавирусом - такого высокого суточного прироста в стране не было с конца мая. Причем растет число тех, кто заразился COVID-19 во время отдыха в других странах, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Суточное число случаев заражения коронавирусом в Италии выросло на 38%. Чуть менее трети новых случаев приходится на область Венето, которая стала одним из локальных эпицентров COVID-19 в стране. За день в ней провели около 16,5 тыс. тестов на коронавирус.

По словам главы области Луки Дзайи, заболевание выявили у жителей, которые недавно вернулись из Испании, Перу, Мальты, Хорватии и Греции. "Отпуск - это риск. Каждый должен решить, куда он хочет поехать в отпуск, но верно и то, что мы уже несколько недель фиксируем увеличение числа пациентов, которые заразились во время него", - заявил он.

Италия первой из европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавируса: уже в марте она по числу жертв обошла Китай, откуда в конце 2019 года начало распространяться заболевание. После этого страна долгое время оставалась лидером по числу заразившихся в Европе.-0-