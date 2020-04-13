В Италии зафиксировано наименьшее суточное число смертей от коронавируса за последние несколько недель

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вечер 12 апреля за сутки в Италии был зарегистрирован 431 случай летальных исходов из-за болезней, вызванных коронавирусом. Это самое низкое значение, которое фиксировалось в стране с 19 марта, передает Reuters со ссылкой на Департамент гражданской защиты Италии.

По информации, содержащейся на сайте Университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, общее число жертв пандемии в Италии составило 19 899. Всего коронавирусом заразились 156 363 человек.-0-