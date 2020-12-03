В Италии запретили поездки между регионами в праздничный период

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии издало постановление, по которому в праздничный период с 21 декабря по 6 января будет запрещено путешествовать между регионами, сообщает Corriere Della Sera.

"С 21 декабря 2020 года по 6 января 2021 года запрещается любое передвижение между территориями областей или автономных провинций, а 25 и 26 декабря 2020 года и 1 января 2021 года также запрещается любое передвижение между муниципалитетами, за исключением перемещений по работе или в ситуациях крайней необходимости, связанных со здоровьем", - говорится в постановлении. В указанный период итальянцам также нельзя выезжать в загородные дома, если они расположены за пределами области постоянного проживания.

Территория Италии в зависимости от эпидемической ситуации условно поделена на три зоны - красную, оранжевую и желтую. До сих пор свободно перемещаться можно было только по областям желтой зоны. В красных зонах жителей призывают по возможности оставаться дома.

Как отметил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, такой тип классификации скорее всего останется в силе и после праздников.-0-