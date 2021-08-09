В Измире в результате ДТП погибли шесть человек

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В турецком районе Кемальпаша провинции Измир в результате ДТП погибли шесть человек, 11 получили ранения разной степени тяжести, сообщает агентство новостей Ankahaber.

Авария произошла 8 августа вечером. Автобус ехал по маршруту Кемальпаша - Кыник. Водитель не справился с управлением на повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось и скатилось в 30-метровый овраг.

На место происшествия выехали полиция, скорая помощь и пожарные. Все пострадавшие были госпитализированы.-0-