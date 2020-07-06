В Израиле из-за второй волны коронавируса вводятся дополнительные ограничения

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Израиле из-за второй волны коронавирусной инфекции будут введены дополнительные ограничения. Об этом заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху, сообщает АР News.

"Мы в центре обновленной атаки коронавируса. Это очень сильная вспышка, которая увеличивается и расширяется во всем мире и здесь", - заявил глава правительства Израиля, который подчеркнул, что страна находится в чрезвычайном положении. Также Беньямин Нетаньяху сообщил, что в Израиле будут введены новые меры безопасности, чтобы не дать вирусу распространиться еще больше.

В последние несколько дней количество новых случаев COVID-19 в день колеблется в Израиле в районе тысячи случаев. Это больше чем во время первой волны пандемии коронавируса нового типа.

В воскресенье парламентский комитет, занимающийся вопросами профилактики и лечения коронавируса, проголосовал за новые ограничения, которые коснутся баров, синагог и залов заседаний до 50 человек. Введение новых ограничений ожидается в ближайшие дни.-0-