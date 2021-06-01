В Израиле отменены все карантинные ограничения, кроме ношения масок

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Израиля с 1 июня отменили все карантинные ограничения, которые были введены для борьбы с эпидемией коронавируса. Единственным ограничением осталось требование об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях в общественных местах, сообщает израильская газета NEWSru.co.il.

Остается обязательным ношение защитных масок в классах, лекционных аудиториях, любых других закрытых общественных помещениях учебных заведений, а также в общественных транспортных средствах для доставки учащихся.

По данным Минздрава Израиля на 1 июня, первую дозу вакцины против коронавируса получили 5 450 969 человек, вторую - 5 132 514 человек.

Полностью вакцинированы около 55% населения страны и более 75% взрослого населения (старше 16 лет). Первую прививку получили более 58% израильтян - около 80% взрослого населения.-0-