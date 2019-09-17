В Израиле проходят повторные парламентские выборы

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Израиле проходят первые в истории страны повторные парламентские выборы. В списках для голосования представлены 29 партий и политических образований, сообщает израильский "9 канал" .

Парламентские выборы проводятся повторно, поскольку премьер-министру Биньямину Нетаньяху после предыдущих выборов 9 апреля 2019 года не удалось в установленный срок сформировать коалиционное правительство.

Накануне сегодняшнего голосования президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что предпримет все зависящие от него усилия, чтобы не допустить третьих подряд досрочных выборов в парламент. Он призвал граждан страны прийти на избирательные участки и максимально использовать право выбора. В Израиле правом голоса наделены около 6,4 млн граждан, для них будут открыты почти 10,8 тыс. избирательных участков.

Согласно реестру израильского ЦИК, в парламентских выборах участвуют 29 партий, блоков и движений. Из них лишь 10 в том или ином виде представлены в нынешнем Кнессете. Вслед за получением окончательных результатов подсчета голосов на выборах 17 сентября президент после консультаций с представителями партий, избранных в Кнессет, поручит одному из депутатов сформировать новое правительство, сообщает ТАСС. Новый Кнессет станет парламентом 22-го созыва.-0-