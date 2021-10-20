В Израиле во время беспорядков арестованы 22 человека

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими, три человека пострадали, 22 участника беспорядков арестованы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Протестующие забросали автобус камнями, в результате чего 38-летний водитель получил травму головы осколком стекла и 16-летний подросток получил ранение в живот камнем. Оба госпитализированы.
Также пострадал сотрудник полиции. Он получил ранение камнем, брошенным в него участником беспорядков.
Полиция арестовала 22 подозреваемых и обвинила их в забросе камнями транспортных средств и нарушении движения транспорта.-0-