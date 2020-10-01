В Якутии продлили ограничения из-за коронавируса до 30 октября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ограничительные меры для недопущения распространения коронавируса продлены в Якутии до 30 октября. Ранее их продлевали до 1 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб региона.

В штабе уточнили, что открытие учреждений дополнительного образования и спортивной подготовки перенесено на 1 ноября.

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями и состояниями иммуносупрессии продлен до 30 октября включительно. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, указ о продлении был принят с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки. "С начала сентября на территории республики отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Коэффициент распространенности инфекции равен 1,06", - отметили в ведомстве.

По новым разъяснениям Роспотребнадзора, наниматели при вахтовом методе работы обязаны в течение пяти календарных дней со дня прибытия работников на территорию Якутии обеспечить осмотр врачом и двукратные лабораторные тестирования работников на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментный анализ (ИФА) на наличие антител IgM и IgG.

"Для лиц с отрицательным результатом теста методом ПЦР, отсутствием антител IgM и наличием антител IgG при отсутствии клинических симптомов новой коронавирусной инфекции допускаются сокращение срока обсервации и направление к месту работы по результатам осмотра врача и лабораторных исследований", - добавили в ведомстве.

В Якутии с 2 июля действует второй этап снятия ограничений: открылись торговые центры (без возобновления работы фудкортов и игровых зон), библиотеки и музеи. С 18 сентября возобновили работу театры, кинотеатры и бассейны. Всего в регионе, по состоянию на 30 сентября, выявлено 9380 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 7005 человек, умерли 95 пациентов.-0-