В Японии 3 кандидата зарегистрировались для участия в выборах лидера правящей партии

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процедура регистрации кандидатов в преддверии выборов председателя правящий в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) в связи с отставкой премьер-министра Синдзо Абэ прошла 8 сентября в ее штаб-квартире. Об этом сообщает ТАСС.

Свои кандидатуры выдвинули генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга, экс-глава МИД, председатель политического совета партии Фумио Кисида и бывший министр обороны Сигэру Исиба. Они собрали необходимые для регистрации 20 подписей депутатов парламента от ЛДП. "Мы провели регистрацию на основании документов, собранных представителями каждого кандидата", - сказал председатель избирательной комиссии Такэси Нода.

Таким образом, избирательная кампания началась. В условиях распространения коронавируса она преимущественно пройдет в дистанционном формате для предотвращения возможных заражений. Ожидается, что кандидаты будут прежде всего взаимодействовать со своей аудиторией через телевизионные обращения и интервью различным изданиям. Кроме того, в течение дня Исиба, Кисида и Суга проведут совместную пресс-конференцию, посвященную вопросам борьбы с коронавирусом, восстановления пострадавшей от пандемии экономики и продолжения политического курса Абэ.

Выборы председателя ЛДП состоятся 14 сентября, а 16 сентября парламент соберется на экстренное заседание, на котором утвердит нового премьер-министра. Главным фаворитом считается Суга. В его поддержку высказались главы почти всех основных партийных фракций, включая фракции вице-премьера, министра финансов Таро Асо и генсека ЛДП Тосихиро Никаи.

Обычно выборы председателя ЛДП проводятся путем голосования всех депутатов парламента от партии (сейчас их 394), таким же количеством голосов пропорционально выражаются результаты голосования среди рядовых членов партии по всей стране. Общее число голосов составляет, таким образом, 788. Однако поскольку нынешние выборы проходятся в экстренном порядке после отставки премьера, согласно уставу, допускается второй вариант голосования, когда в нем участвуют парламентарии, а голоса всех членов партии распределяются по три от каждой из 47 префектур Японии (всего 141 голос, а общее число, включая депутатов парламента, составляет 535).

Абэ 28 августа заявил, что хочет уйти в отставку из-за ухудшения состояния здоровья. Он также сообщил правящей коалиции в составе ЛДП и партии "Комэйто", что не собирается назначать временно исполняющего обязанности премьера, а планирует находиться на посту, пока ЛДП не представит новую кандидатуру ему на замену. Согласно партийному уставу, следующий глава ЛДП будет занимать этот пост до конца сентября 2021 года, когда истечет срок подавшего в отставку Абэ. После этого пройдут новые выборы председателя уже на стандартный трехлетний срок.-0-