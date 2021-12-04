В Японии частично изменили условия карантина для прибывающих в страну

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии приняли решение частично изменить условия карантина для прибывающих в страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Отмечается, что в Японии возникла угроза нехватки свободных мест в специализированных карантинных учреждениях из-за введения десятидневной изоляции для жителей страны, прибывающих из государств, где было подтверждено масштабное распространение омикрон-штамма коронавируса.

В связи с этим японские власти отменили требование трехдневной изоляции в спецучреждениях для полностью вакцинированных людей, которые прибыли из стран без выявленных случаев заражения новым вариантом. Таким образом, эти люди смогут полностью провести общий двухнедельный срок карантина у себя дома.

29 ноября власти Японии приняли решение ограничить число въезжающих в страну до 3,5 тыс. человек в день. Вслед за этим из-за угрозы распространения омикрон-штамма был полностью запрещен въезд иностранных граждан, включая тех, кто имеет долгосрочные японские визы, из Анголы, Ботсваны, Замбии, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Эсватини и ЮАР. Помимо этого, был усилен пограничный контроль в отношении 48 стран и регионов, 27 из которых были добавлены в данный список из-за омикрон-штамма. По данным агентства Киодо, теперь Минтранс планирует рекомендовать авиакомпаниям осуществлять новые бронирования на рейсы в Японию для граждан страны, исходя из объявленной ранее въездной квоты 3,5 тыс. человек в сутки.

Кроме того, Япония с 30 ноября отменила послабления на въезд для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров и полностью приостановила выдачу новых виз для граждан всех других стран. Такие меры будут действовать по крайней мере в течение месяца, пока специалисты не сделают выводы об опасности нового штамма. В случае необходимости власти продлят въездные ограничения.

В настоящее время в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам.-0-