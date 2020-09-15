В Японии число жителей старше 100 лет превысило 80 тыс.

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии число жителей старше 100 лет составило 80 450 человек. Такие данные озвучило Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения, сообщает японский информационный портал Nippon.

По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился на 9176 человек. При этом более 88% из общего числа долгожителей женщины - 70 975.

Статистику долгожителей в Японии начали вести с 1963 года. Тогда насчитывалось всего 153 человека, перешагнувших 100-летний рубеж. В 1981 году жителей старше 100 лет было более 1 тыс., в 1998 году - более 10 тыс., а в 2012 году - более 50 тыс. человек. В 2019 году число людей в возрасте старше 100 лет в Японии впервые превысило отметку в 70 тыс. человек.

По данным министерства, старейшей женщине в Японии из префектуры Фукуока 117 лет, а старейшему мужчине из префектуры Нара 110 лет.-0-