В Японии гигантскую рыбу продали на аукционе

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии тихоокеанский голубой тунец ушел с молотка за 16,9 млн иен, сообщает "МИР24".

Гигантскую 211-килограммовую рыбу, которую поймали у берегов провинции Аомори, продали во время традиционного новогоднего аукциона на оптовом рынке Тоесу в Токио.

Огромного тунца купила сеть ресторанов Onodera Group при содействии компании Yamayuki.

Cуши, приготовленные из этой рыбы, будут подавать во всех ресторанах фирмы, в японских городах, а также в Нью-Йорке и Шанхае.

Стоимость тунцов, которые продаются на новогодних аукционах в Тоесу, сокращается третий год подряд. В 2021 за одну рыбу давали сотни миллионов иен (десятки миллионов рублей), а в 2019 году был побит рекорд – 278-килограммовый голубой тунец удалось продать за 333,6 миллиона иен (217,7 миллиона рублей). Падение цен связывают с пандемией коронавируса, которая нанесла серьезный ущерб японскому ресторанному бизнесу.-0-