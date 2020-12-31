В Японии из-за сильных снегопадов частично нарушено авиасообщение

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за сильных снегопадов отменили более 140 внутренних авиарейсов. Стихия обрушилась на некоторые регионы на севере острова Хонсю и на побережье Японского моря, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

В основном изменения в расписании касаются маршрутов между крупными городами Токио, Осака и северными префектурами. Из-за снегопадов на нескольких линиях экспрессов "Синкансэн" ограничена скорость движения. Также сообщается о перекрытии движения на одной из магистралей на острове Кюсю.

В префектуре Иватэ погиб мужчина. Он убирал снег на тракторе, не справился с управлением и съехал в реку.

По прогнозам синоптиков, обильные осадки будут наблюдаться в Японии в течение нескольких дней. Ожидается, что к утру 2 января на побережье Японского моря выпадет до 1 м снега.-0-