В Японии объявлена высшая степень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии объявили максимальный (пятый) уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который в ближайшие часы должен обрушиться на Токио, сообщает ТАСС.

По данным японских метеорологов, максимальный уровень угрозы объявлен по крайней мере в семи префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности. Местных жителей призывают укрыться в эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации. Ожидается, что тайфун вызовет в Токио порывы шквального ветра скоростью 65 м/с и выше. Более 15 млн человек готовятся к эвакуации.

К Японии приближается супертайфун По данным Корейского метеорологического агентства, тайфун предположительно обрушится на Японию в выходные, а Республику Корея обойдет.

Непогода стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, включая движение высокоскоростных поездов "синкансен". Закрыто большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные. Полностью приостановили работу два аэропорта - Ханэда и Нарита.

Тайфун "Хагибис" привел к масштабным перебоям в работе транспорта в Японии Крупнейший железнодорожный перевозчик Японии компания JR объявила сегодня о полном прекращении перевозок с 9.00 12 октября по местному времени (3.00 в Беларуси) до полудня 13 октября (6.00).

Toyota остановила работу заводов в Японии из-за тайфуна "Хагибис" Работа на заводах в префектурах Фукуока, Миэ и Гифу будет приостановлена 12 октября, когда ожидается основной удар тайфуна.

Тайфун "Хагибис", который местные метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тыс. жителей Японии, движется по направлению к японской столице с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Ожидается, что Токио он достигнет к вечеру.-0-