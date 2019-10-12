В Японии объявлена высшая степень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис"

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии объявили максимальный (пятый) уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который в ближайшие часы должен обрушиться на Токио, сообщает ТАСС.
По данным японских метеорологов, максимальный уровень угрозы объявлен по крайней мере в семи префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности. Местных жителей призывают укрыться в эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации. Ожидается, что тайфун вызовет в Токио порывы шквального ветра скоростью 65 м/с и выше. Более 15 млн человек готовятся к эвакуации.
Непогода стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, включая движение высокоскоростных поездов "синкансен". Закрыто большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные. Полностью приостановили работу два аэропорта - Ханэда и Нарита.
Тайфун "Хагибис", который местные метеорологи сравнивают с тайфуном "Ида", унесшим в 1958 году жизни более 1,2 тыс. жителей Японии, движется по направлению к японской столице с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Ожидается, что Токио он достигнет к вечеру.-0-