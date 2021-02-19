В Японии обнаружен новый штамм коронавируса

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19 февраля 2021, 18:47

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19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный институт инфекционных заболеваний Японии и Токийский медицинский и стоматологический университет объявили об обнаружении мутировавшего штамма коронавируса нового типа, который не является более заразным, но может ослабить действие антител. Об этом сообщает информагентство Синьхуа со ссылкой на телеканал NHK.

Исследователи из Токийского медицинского и стоматологического университета, изучая данные пациентов с COVID-19, обнаружили мутировавший штамм, генетически отличающийся от ранее появившихся в Великобритании, ЮАР и Бразилии.

Сведения, опубликованные Национальным институтом инфекционных заболеваний Японии, также указывают, что два случая заражения мутировавшим штаммом были обнаружены на карантинном пункте в аэропорту. Всего в Японии зафиксирован 91 случай.

По данным на 18 февраля, в Японии за сутки выявлены 1 537 пациентов с COVID-19. Общее число достигло 422 035. Всего эпидемия унесла жизни 7 299 человек.-0-

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