В Японии прошла церемония в честь провозглашения нового наследного принца Акисино

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола прошла сегодня в Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прямую трансляцию японского общественного телевидения.

Это первая церемония из серии мероприятий под названием "Риккоси но рэй", она прошла в одном из залов императорского дворца. В ней принял участие облаченный в традиционный наряд оранжевого цвета 54-летний принц Акисино. Изначально церемония должна была состояться еще 19 апреля. Из-за ситуации с распространением COVID-19 мероприятие перенесли.

Церемония продлилась около 15 минут. Она началась со слов нового императора Японии Нарухито. "Нарекаю принца Акисино наследным принцем", - сказал он.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поздравил нового наследника престола от лица правительства. Он напомнил о важной роли императорской семьи в деле о моральной поддержке населения, особенно, жителей, которые пострадали от стихийных бедствий. Регулярно члены японской императорской семьи посещают такие районы страны и встречаются с местным населением.

Вторая церемония во время "Риккоси но рэй" пройдет во второй половине дня. На ней Акисино получит от императора меч "Цубокири", подтверждающий его статус наследника престола. Торжественный банкет по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола был отменен, а паломничество принца и принцессы Акисино в храм Исэ в префектуре Миэ было отложено на неопределенный срок из-за ситуации с эпидемией.

54-летний принц Акисино - младший брат нового императора Японии Нарухито, который вступил на престол 1 мая 2019 года, после того как свои полномочия добровольно сложил его отец, теперь уже бывший император Акихито. Акисино стал теперь первым в очереди к трону, после него идет его сын - 13-летний принц Хисахито. Наследный принц Акисино при рождении получил имя Фумихито. Он известен среди японцев тем, что нередко открыто высказывается о роли императорской семьи в жизни современной Японии. Так, он неоднократно говорил о том, что японской императорской семье необходимо меняться в соответствии с современными реалиями, отмечая, что готов всецело этому способствовать.-0-