В Японии проведут исследование побочных эффектов от вакцинации против COVID-19

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии после начала вакцинации от коронавируса проведет масштабное исследование ее возможных побочных эффектов. Об этом со ссылкой на телеканал NHK сообщает ТАСС.

Исследование будет проводиться через опросы в социальных сетях. Как ожидается, оно начнется в апреле. Полученные данные проанализируют, а команда экспертов подготовит доклад о том, связаны ли какие-либо симптомы или недомогание с вакцинацией. Всего планируется опросить около 3 млн человек.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 14 февраля одобрило использование на территории страны вакцины производства американской фармацевтической компании Pfizer. Вакцинацию планируют начать 17 февраля. Прежде всего она коснется примерно 4 млн медицинских и социальных работников. Затем будут привиты около 36 млн человек старше 65 лет. После кампания распространится на 8,2 млн жителей Японии с хроническими заболеваниями. К маю вакцины смогут получить остальные категории граждан.

В прошлом году Япония подписала соглашения о поставке вакцин от COVID-19 с Pfizer, а также с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca и американской биотехнологической фирмой Moderna.-0-