В Японии расширят режим ковид-ограничений на большинство префектур

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23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии намереваются расширить список префектур, в которых будет действовать режим усиленных мер против распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Соответствующее решение может быть принято уже 25 января - в общей сложности режим ЧС будет распространяться на 32 из 47 префектур. Сейчас он действует в Токио и 16 префектурах страны, включая Киото, Осаку, южную Окинаву и северную префектуру Хоккайдо. Режим предусматривает ограничения в работе заведений общепита в вечернее время. Темпы распространения коронавируса в Японии оставались относительно низкими вплоть до середины декабря, когда наметилась тенденция к резкому росту заболеваемости из-за распространения омикрон-штамма. Сейчас суточный прирост новых случаев заражения по всей стране, включая Токио, демонстрирует рекордные темпы, однако смертность и прирост числа пациентов в тяжелом состоянии остаются на низком уровне. Так, по всей стране с населением почти 126 млн человек сейчас всего 430 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии. Местные специалисты связывают это с высоким уровнем вакцинации населения - двумя дозами вакцины привились почти 100 млн человек, а вскоре должна начаться массовая иммунизация третьим (бустерным) компонентом вакцины от коронавируса. Всего за время пандемии в Японии коронавирусом заразились более 2,18 млн человек, зафиксировано 18,5 тыс. летальных исходов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!