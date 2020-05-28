В Японии туристам будут платить деньги за пребывание в стране

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для привлечения туристов после пандемии коронавируса власти Японии решили платить до $185 за каждый день пребывания в стране. На это уже выделили $12,5 млрд, пишет The Jakarta Post.

Это сделано с целью возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию туризма, которая играет большую роль для экономики страны.

Иностранным туристам будут выдавать субсидии - до 20 тысяч иен в сутки.

Эта сумма покроет примерно половину расходов иностранцев во время их пребывания в Японии. Ваучеры люди смогут использовать в магазинах, кафе, ресторанах.

Планируется, что программа должна заработать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель.-0-