В Японии в возрасте 112 лет умер старейший мужчина в мире

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японской провинции Ниигата умер 112-летний Титэцу Ватанабэ, который считался старейшим мужчиной Земли по версии Книги рекордов Гиннеса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

Сообщается, что скончавшийся долгожитель, родившийся 5 марта 1907 года, умер еще 23 февраля. До Титэцу Ватанабэ старейшим мужчиной считался также японец Масадзо Нонака, который год назад ушел из жизни в возрасте 113 лет.

По данным Книги рекордов Гиннеса, сейчас самым старым жителем Земли является 117-летняя японка Канэ Танака, которая живет в префектуре Фукуока.-0-