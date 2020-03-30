В Японии впервые будет введен запрет на пластиковые пакеты в магазинах

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городской совет Камеоки (остров Хонсю, Япония) утвердил полный запрет на использование пластиковых пакетов в магазинах. Это первый подобный запрет в стране, сообщает газета Mainichi Shimbun.

Постановление вступит в силу с 1 января 2021 года. Власти надеются, что эти меры позволят сократить объемы пластикового мусора на местных улицах, а также уменьшат загрязнение водоемов города.

Уточняется, что в связи с нововведением в городе Камеоке будет запрещено как продавать пластиковые пакеты, так и предлагать их бесплатно. Также розничным продавцам будет запрещено бесплатно выдавать покупателям пакеты из бумаги или из биоразлагаемых материалов. Мэр Камеоки будет запрашивать соответствующие отчеты из магазинов, а также сможет отправлять сотрудников городского правительства для проведения инспекций на месте.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ООН, на планете ежегодно производится около 300 млн т пластикового мусора. Примерно 8 млн т из этого объема попадает в мировой океан. Там такой мусор измельчается и превращается в микропластик, который заглатывают рыбы, моллюски, китообразные, что уже стало экологической проблемой глобального масштаба. Правительство Японии сейчас разрабатывают меры, призванные к 2050 году полностью исключить попадание пластикового мусора в океан с территории страны.-0-