В Японии впервые за сутки ни один человек не умер из-за коронавируса

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии 7 июня не зафиксировали ни одного случая смерти среди инфицированных коронавирусом - впервые с 6 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Зафиксировано 38 новых случаев заражения за сутки. Общее количество инфицированных, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 17 914. Зафиксировано 929 смертей.

Наибольший суточный прирост заразившихся зафиксирован в Токио.

В связи с угрозой второй волны пандемии в городе 2 июня было объявлено особое предупреждение. Его цель - призвать жителей сохранять самодисциплину и осторожность, чтобы избежать заражения.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Но 14 мая было объявлено о досрочном снятии режима в 39 из 47 префектур.-0-