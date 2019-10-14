В Японии жертвами тайфуна "Хагибис" стали 40 человек

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии жертвами тайфуна "Хагибис", обрушившегося в выходные на центральные и восточные регионы Японии, стали по меньшей мере 40 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести и около 200 пострадавшими, сообщил телеканал
Более 100 тыс. домов в 13 японских префектурах в результате обрывов линий электропередачи остаются без света. Около половины из них расположены в столице и близлежащих префектурах. Восстановить линии электропередачи планируется к середине недели.
Кроме того, из-за разливов рек, много жилых районов на северо-востоке Японии подтопленны. Около 136 тыс. квартир и частных домов в 13 префектурах Японии остаются без водоснабжения. Населению подвозят питьевую воду автоцистернами.
Тайфун нанес большой ущерб, сейчас около 30 тыс. человек живут в эвакуации.
К восстановительным работам привлечены спасатели и подразделения Сил самообороны, которые работают в круглосуточном режиме.
Железнодорожный транспорт, в том числе скоростные экспрессы, войдут в график в течение дня. -0-