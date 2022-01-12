В ЮАР в загоревшемся после ДТП автобусе погибли 17 человек

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 18 человек погибли на севере ЮАР при лобовом столкновении автобуса и внедорожника, сообщает ТАСС со ссылкой радиостанцию SABC.

"Авария произошла вечером 11 января на скоростной автотрассе, - заявил официальный представитель службы безопасности движения провинции Лимпопо Майк Маринга. - В результате лобового столкновения с внедорожником автобус загорелся, сгорели 17 пассажиров. Погиб также водитель внедорожника".

По словам Маринга, выжили восемь человек, шесть из них получили серьезные ранения.-0-