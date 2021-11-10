В Каире нашли храм одного из последних египетских фараонов

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетские и немецкие археологи, проводя раскопки к северу от Каира, обнаружили части фасадов храма фараона Нектанеба I (380-363 до н. э.). Он считается основателем последней коренной династии фараонов Египта; через 20 лет после его смерти страна была захвачена персами, и этнические египтяне больше никогда не всходили на престол. Такую информацию сообщает "МИР24".

Археологическая миссия нашла огромные блоки из базальта, которые составляли северный и западный фасады храма. На поверхности блоков сохранились барельефы, изображавшие различные номы (территориальная единица) Египта. Надписи на камнях указывали на 13 и 14 годы правления Нектанеба (366-365 гг. до н. э.), сообщает Министерство туризма и древностей Египта.

Археологи рассказали, что им удалось найти некоторые фрагменты статуи Рамзеса II, часть статуи бабуина, пьедестал и фрагменты кварцитового обелиска короля Осоркона I и части культовых сооружений, таких как стол для подношений Тутмоса III (1479-1425 до н. э.).

Во времена Тридцатой династии на месте раскопок располагался Гелиополь, или Иуну – один из древнейших египетских городов. В додинастические времена он был центром культа Солнца. Город процветал в течение трех тысячелетий, но в начале нашей эры был покинут жителями и пришел в упадок. Систематические раскопки Гелиополя начались только в ХХ веке.-0-